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Son dakika: Napoli, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

#Transfer#Fenerbahçe#Attila Szalai
Son dakika: Napoli, Attila Szalai için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Süper Lig'de ilk yarının bitimiyle takımlarda ara transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai için Napoli'nin ısrarı devam ediyor.

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Adı bir ara Chelsea ile anılan Attila Szalai için Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

"PAZARLIKLAR BAŞLADI"

İtalyan medyasında da geniş yankı bulan bu transfer gelişmesi için pazarlıkların başladığı bildirildi. Kanarya, genç oyuncu için 20 milyon Euro gelir beklerken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Napoli'nin amacı, bonservis bedelini düşürmek.

SZALAI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Türkiye Kupası'nda oynanan Afyonspor maçı sonrası transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Szalai; "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada mutluyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullanmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer edilen Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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