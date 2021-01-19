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GeriFutbol Son Dakika | Nabil Dirar, Fenerbahçe'den Erzurumspor'a transfer oluyor
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Nabil Dirar, Fenerbahçe'den Erzurumspor'a transfer oluyor

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Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Faslı futbolcu, Erzurumspor ile anlaşma sağladı.

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Son Dakika | Nabil Dirar, Fenerbahçeden Erzurumspora transfer oluyor

Fenerbahçe ve Erzurumspor'un da anlaşmasının ardından kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyordu. Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı lacivertli takımda hiç süre alamamıştı.

Son Dakika | Nabil Dirar, Fenerbahçeden Erzurumspora transfer oluyor

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