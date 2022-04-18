Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Mustafa Kapı Kasımpaşa maçında büyük şok yaşadı! Oyuna girdikten 15 saniye sonra...

#Mustafa Kapı#Adana Demirspor#Kasımpaşa
Son Dakika: Mustafa Kapı Kasımpaşa maçında büyük şok yaşadı Oyuna girdikten 15 saniye sonra...

Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Lille'e transfer olan genç oyuncu, Fransız ekibinde forma şansı bulamadı. Devre arasında ise Adana Demirspor'a transfer oldu. Yeni takımıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ise henüz 15. saniyede büyük şok yaşadı.

Haberin Devamı

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı taraftarın kendisinden çok şey beklediği Mustafa Kapı, beklentilerin altında kalmıştı. Galatasaray'da resmi maçlarda sadece 1 dakika oynayabilen genç oyuncu, olaylı şekilde ayrılarak Lille'e transfer oldu.

Lille'de de forma şansı bulamayan Kapı, bu sezonun devre arasında Adana Demirspor'a transfer oldu ve ilk maçına takımının 4-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşısında çıktı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Arda Gülerden iyisi yok Avrupada listeyi altüst etti...Son Dakika: Arda Güler'den iyisi yok! Avrupa'da listeyi altüst etti... Haberi Görüntüle

15 SANİYE SONRA PENALTI YAPTIRDI

Oyuna girer girmez talihsiz bir an yaşayan Mustafa Kapı, topla ilk buluşmasında takımına gol yediren bir hataya sebep oldu. Maçın 72.dakikasında Adana Demirspor'da oyuna giren 19 yaşındaki Mustafa Kapı 15 saniye sonra penaltı yaptırdı.

Süper Lig'de ilk kez oyuna giren Kapı, saniyeler sonra kendi ceza sahası içinde rakibini düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Kasımpaşa'da Umut Bozok penaltıyı gole çevirerek durumu 4-0'a getirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fatih Terim Galatasaraya çağırdı ama gitmedim"Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı ama gitmedim"Haberi Görüntüle

ARKADAŞLARI DESTEK ÇIKTI

Pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşayan genç oyuncuyu takım arkadaşları teselli etti. 4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetinde oyuna girer girmez penaltıya sebebiyet veren Mustafa Kapı'ya, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak destek verdi.

Sancak, 19 yaşındaki futbolcu için, "Mustafa kapı bizim en değerli oyuncumuzdur ve bu takımın değişmez oyuncusu olacağından hiç şüphem yok" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Kapı#Adana Demirspor#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen