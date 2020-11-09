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Son Dakika | Mustafa Denizli takım çalıştıracak mı? Resmen açıkladı
Teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'den bir takımla görüşme halinde olduğunu doğruladı.
Mustafa Denizli, Süper Lig'den bir takımla transfer görüşmesinde bulunduğunu doğruladı.
A Spor'a konuşan Denizli, yakın zamanda bir takımın başına geçebileceğini açıkladı.
Mustafa Denizli "Bir takımla görüşmeler yaptığınız söyleriyor. Sahalara dönecek misiniz" sorusuna "Evet doğrudur" yanıtı verdi.
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