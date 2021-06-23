Son Dakika: Mostafa Mohamed için söz Galatasaray'da

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, oyuncusunun Mısır Milli Takımı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istediğini ancak bu konuda son sözü sarı kırmızılı kulübün söyleyeceğini bildirdi.

Yahya, “Mostafa, olimpiyatlara katılmak istiyor ancak karar verici o değil. Edindiğim son bilgiye göre; olimpiyatlara katılmayacak ama Galatasaray’da yönetim değişti. Yeni yönetimin kararını bekleyeceğiz” dedi.

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