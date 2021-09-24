Son Dakika: Morutan'ın menajerinden flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

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Spor Servisi - Galatasaray’da henüz beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan’ın devre arasında kiralık gönderileceği yönündeki iddialara menajerinden açıklama geldi.

Rumen spor haber sitesi prosport’a açıklamalarda bulunan menajer Florin Vulturar “Morutan’ın G.Saray’dan ayrılması gündemde değil, kiralık olsa bile ayrılmayacak. Türkiye’de hiçbir dayanağı olmayan bilgiler var. Kimse bana ya da oyuncuya böyle bir şey söylemedi. Kulüpteki herkes ondan çok memnun" dedi.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Sarı kırmızılılarda 5 maça çıkan ve henüz gol atamazken 1 asist yapan 22 yaşındaki oyuncunun henüz tam olarak hazır olmadığının altını çizen Rumen menajer, “Şu anda takımın geri kalanıyla aynı fiziksel seviyede olmadığı doğru, yüzde 100 durumda değil ama olacak. Fatih Terim ondan memnun. Henüz yolun başında, zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.