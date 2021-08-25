Son Dakika: Morutan resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti...

Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcu Morutan transferini resmen açıkladı. Buna göre 5 yıllık sözleşme imzalanan yetenekli orta saha oyuncusu için Morutan'ın eski kulübüne 3.5 milyon euroluk bonservis ödemesi gerçekleştirilecek.

Resmi açıklama şöyle;



"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MORUTAN'IN İLK SÖZLER: 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ...'

Transferin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Morutan, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için mutluyum. Galatasaray'ın tarihini yakından biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum. Galatasaray taraftarları önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.