Son Dakika: Galatasaray'a Marcao için resmi transfer teklifi! İşte Napoli'nin teklifi ve istenen rakam...

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Marcao için Galatasaray'a resmi teklif yaptı.

Napoli Kulübü, Marcao için sarı kırmızılılara 6 milyon euro teklif etti. Galatasaray'ın bu transferden beklentisi ise 10 milyon euro.

Olumsuz geçen ilk görüşmenin ardından taraflar bir kez daha bir araya gelecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE YAŞADIĞI OLAY SONRASI BİLETİ KESİLDİ

Kerem Aktürkoğlu’na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray’da tablo netleşmeye başladı.



Takım arkadaşına saldırması nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoperin menajeri ile de görüşüldü. Halen transfer dönemi devam ederken böyle bir krizin yaşanması üzerine harekete geçen ve gelişmelere göre aksiyon alacak olan Galatasaray cazip bir teklif gelirse Marcao’yu satacak.