Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı!

#Salah#Liverpool#Premier Lig
Son Dakika: Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı

Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Liverpool, bir süredir yeni sözleşme için görüştüğü Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig ekibi, Mısırlı yıldız'ın kontratının 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

İmzanın ardından konuşan Salah, "Kendimi harika hissediyorum ve kulüple kupalar kazanacağım için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Sanırım sözleşme yenilemek biraz zaman alıyor, ancak şimdi her şey yapıldı, bu yüzden sadece sıradakine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 254 maça çıktı ve 156 gol, 63 asistlik performans sergiledi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Salah#Liverpool#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret