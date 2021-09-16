Son Dakika: Milli Takım'da Stefan Kuntz'a sürpriz alternatif! Almanlar böyle duyurdu...

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Spor Arena Dış Haberler - A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından İstanbul'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu ile prensip anlaşmasına varan Stefan Kuntz'un alternatifi olarak sürpriz bir isim gündeme geldi.

Alman medyasının öne gelen kurumlarından Kicker, Stefan Kuntz ile son anda anlaşılamaması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun alternatifleri arasında Andriy Shevchenko'nun bulunduğunu öne sürdü.

EURO 2020'DE ÇEYREK FİNALE ÇIKTI, AĞUSTOS'TA GÖREVİNDEN AYRILDI

2016 yılından beri ülkesinin milli takımını çalıştıran 44 yaşındaki genç antrenör Andriy Shevchenko, bu yaz düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle Ağustos ayında Ukrayna Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

Andriy Shevchenko, o dönem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, taraftar ve futbolculara minnettarım. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullanmıştı.

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ÇEYREK FİNALDE İNGİLTERE'YE BOYUN EĞDİ

Sözleşmesinin 1 Ağustos 2021 itibarıyla sona ermesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıklayan Shevchenko, son olarak ülkesiyle EURO 2020'de boy göstermişti. Shevchenko liderliğinde gruptan çıkan ve son 16 turunda da İsveç'i eleyen Ukrayna, EURO 2020'ye çeyrek finalde 4-0'lık İngiltere mağlubiyetiyle veda etmişti.

5 yıl görev yaptığı Ukrayna Milli Takımı'nda toplam 52 maça çıkan genç çalıştırıcı, bu müsabakalarda 1,69 puan ortalaması tutturdu.

KUNTZ DÖNEMİ İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ: 3 YILLIK SÖZLEŞME

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaştı. A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Almanya'da yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye'ye gelen ve Riva'da prensipte el sıkışılan Alman çalıştırıcı, ülkesindeki prosedürleri tamamlamak için Almanya'ya geri döndü.

YARDIMCISI KİM OLACAK?

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58 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varılırken TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi.

Gündemdeki isimler Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... TFF yönetiminin Mustafa Doğan isminde karar kıldığı iddia edilirken bu konuda net bir karar henüz verilmedi. Önümüzdeki günlerde Kuntz'un yardımcısı olacak ismin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

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Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

KUNTZ'TAN İLK AÇIKLAMA

A Milli Takım'da teknik direktörlük için düşünülen ve dün TFF'nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop'la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

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Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok." ifadelerini kullanmıştı.