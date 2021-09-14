Stefan Kuntz: Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim!

A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturmak adına son görüşmeleri gerçekleştirmek için bugün İstanbul'a gelen Stefan Kuntz'un birkaç ay önce verdiği röportaj akıllara geldi.

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği röportajda eski takımına şampiyonluk yolunda başarılar dilemiş ve İstiklal Marşı hakkında anlamlı ifadeler kullanmıştı.

"TÜRK MİLLİ MARŞININ İLK SATIRLARINI EZBERLEDİM"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya forması ile 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söylemişti.