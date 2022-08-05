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Son dakika: Milli Takım kampına katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'den açıklama

Güncelleme: 1 saat önce

#Ömer Faruk Yurtseven#Basketbol Milli Takım#Ergin Ataman
Son dakika: Milli Takım kampına katılmayan Ömer Faruk Yurtsevenden açıklama

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve EuroBasket 2022’de yer alacak olan A Milli Basketbol Takımımız, geçtiğimiz günlerde toplanarak Bormio'da kamp çalışmalarına başlamıştı.

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Ergin Ataman yönetimindeki Milli Takım'da ilk olarak 25 kişilik kadro açıklanmış, Bormio seyahati öncesinde 5 isim kadrodan çıkarılarak oyuncu sayısı 19'a inmişti.

ÖMER FARUK YURTSEVEN TAKIMA KATILMADI

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven'in Milli Takım kampına katılmaması tartışmalara yol açtı. TBF'den veya Ergin Ataman'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken 24 yaşındaki Ömer Faruk, NBA'de yeni sezon için bireysel çalışmalar yapmayı tercih ederek Milli Takım'a gelmediği için eleştirilerin odak noktası oldu.

NBA'de forma giyen Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün, Milli Takım kampında yer alıyor.

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ÖMER FARUK'TAN AÇIKLAMA: MİLLİ FORMAYA KÜSECEK DEĞİLİM

Ömer Faruk Yurtseven, sosyal medyada kendisine gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yayınladı:

Sevgili sporseverler,

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Medyada çıkan ve tek bir kişinin bilr beni arayıp sormadan yazdığı 'Milli Takım kampına izinsiz katılmadığım' haberlerini okuduğunuz şu günlerde haberlerde eksik kalan parçaları bizzat benden duymanızı istedim.

Söyleyeceklerimi bir habere verilen yanıt olarak okumak yerine öznesine kendinizi koyduğunuzda çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

Ben bu turnuvaya katılmamış olabilirim ama olimpiyat oyunlarında da Dünya Kupası'nda da çağrılmam durumunda koşa koşa gideceğimi en iyi bilenler de yine beni tanıyan hocalarım, yöneticilerim ve arkadaşlarım.

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Milli Takım meselesiyle ilgili şu an kampta her biri çok yakın arkadaşım olan ağabeylerim ve kardeşlerimin başarısından başka gündemim yok. Onlara da büyük bir baksızlık bu polemik.

Avrupa'nın basketbol ülkeleri başka olmak üzere Amerika Milli Takımı'nda da NBA oyuncularının zaman zaman milli formayla buluşup zaman zaman takım arkadaşlarını uzaklardan desteklediği bir basketbol hakikatidir.

Ömer Faruk Yurtseven olarak U16, U18, U20 ve A Milli kategorilerinde defalarca gururla taşıdığım Türk Milli Takım formasına medya manipülasyonuyla küsecek değilim.

Takımdaki inanılmaz yetenekli arkadaşlarım, başarıları tartışmaya kapalı hocam, NBA kariyeri başarılarla dolu federasyon başkanım başta olmak üzere malzemecisinden fizyoterapistine kadar tüm takıma Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum.

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Madalya yolunda Miami'de sizleri çocuklar gibi izleyecek bir taraftarınız olduğunu biliyorsunuz.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak.

Millilerimiz, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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Milli Takım kampında bulunan oyuncular:

Alperen Şengün, Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Özdemiroğlu, Egehan Arna, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kartal Özmızrak, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

İlk açıklanan geniş kadrodan çıkarılan 5 isim:

- Egemen Güven
- Göksenin Köksal
- Samet Yiğitoğlu
- Scott Wilbekin
- Yiğit Arslan

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#Ömer Faruk Yurtseven#Basketbol Milli Takım#Ergin Ataman

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