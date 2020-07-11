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Son Dakika | Michael Frey'in takımı Nürnberg, 90+6'da kümede kaldı!
Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey'in formasını giydiği Nürnberg, 2-0 kazandığı playout maçının rövanşında Ingolstadt'a 3-1 mağlup oldu ve deplasmanda 90+6. dakikada attığı gol sayesinde Bundesliga 2'de kaldı.
Almanya Bundesliga 2 play-out rövanş maçında Ingolstadt ile Nürnberg karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-0 kaybeden Ingolstadt, rövanşta 3-0 öne geçti.
Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise sahneye Nürnberg'ten Schleusener çıktı ve karşılaşma 3-1 bitti. Bu sonuçla birlikte Nürnberg ligde kaldı.
Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey, 79. dakikada oyuna girdi.
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