Son Dakika: Michael Frey transferin gözdesi oldu! 15 milyon Euro...

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İsviçreli Michael Frey 2018 yılında FC Zürich'ten Fenerbahçe 'ye geldi. Frey Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyince önce Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralandı.

Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e satıldı. Frey 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 21 maçta 17 gol, 3 asistlik performansla başrolü oynadı.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Belçika Liginde gol krallığına giden Michael Frey için Hollanda, Fransa, Almanya ve İngiltere Liginden takımların transfer görüşmeleri yaptığı ve kulübü Royal Antwerp'in bu transferden en az 15 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.