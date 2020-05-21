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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mesut Özil'e rekor teklif! Fenerbahçe derken Al Sadd...

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Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Katar'dan çılgın bir teklif hazırlığı yapılacağı iddia edildi.

Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

İLK TERCİH MESUT ÖZİL

Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü. (Fanatik)

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