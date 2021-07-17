Son Dakika: Messi'den sonra Ronaldo! İmzayı atıyor, yeni maaşı...

Spor Arena Dış Haber - Messi'nin Barcelona'yla anlaşması sonrası, Juventus ile geleceği uzun süredir belirsiz olan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes, Manchester United ve PSG'nin de ilgilendiği Ronaldo'nun Juventus'la 2022'ye kadar olan sözleşmesini 2023'e uzatmak için İtalyan ekibine baskı kurarken, imzaya dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 36 yaşındaki Ronaldo ile Juventus arasında yeni sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi.

Schira, Ronaldo'nun sözleşme uzatmaya sıcak baktığını ve mevcut maaşı olan 31 milyon euroyu da 20 milyon euroya düşürerek 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağını belirtti.

MESSI YÜZDE 50 İNDİRİM YAPMIŞTI

Eğer Ronaldo Juventus'la anlaşmaya varırsa, Messi'nin ardından bir dünya yıldızı daha maaşında önemli bir indirime gitmiş olacak.

Arjantinli Messi, uzun süredir Barcelona ile yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu. İspanyol basını, uzun süredir yapılan görüşmeler sonrası tarafların 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını ve Messi'nin ise maaşında %50 indirime gittiğini belirtmişti.

Barcelona'daki son sözleşmesinde vergiler düşüldüğünde 70 milyon Euro kazanan Lionel Messi'nin, 5 yıllık yeni sözleşmede yılda 35 milyon Euro kazanacağı kaydedilmişti.

RONALDO HALEN EZELİ RAKİBİNİN GERİSİNDE

Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme uzatırken yaptığı %50'lik indirim sebebiyle artık en çok kazanan futbolcu olmayacak. PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, 36.8 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi olacak.

Messi'nin bireysel olarak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ise Juventus'tan yıllık 31 milyon Euro kazanıyor.

NEDVED 'AYRILMAYACAK' DEMİŞTİ

Juventus'ta başkan yardımcısı Pavel Nedved Ronaldo'nun ayrılacağına yönelik dedikodularla ilgili, "Cristiano'nun temsilcilerinden hiçbiri bize ayrılmak istediğini söylemedi. Bizimle devam etmesini bekliyorum" diye konuşmuştu.

Nedved ayrıca Crisitiano Ronaldo'nun takımla çalışmalara 25 Temmuz'dan itibaren katılacağını belirtmişti.