Son dakika transfer haberi: Lionel Messi'den 5 yıllık imza! Yeni maaşı...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi, Barcelona kariyerine devam edecek. İspanya basınında yer alan habere göre Barcelona ile Messi, 5 yıllık yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına vardı.

MAAŞINDA %50 İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Lionel Messi, uzun süredir Barcelona ile yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu. Sport'un haberine göre uzun süredir arafların 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı, Messi'nin ise maaşında %50 indirime gittiği ifade edildi.

35 MİLYON EURO KAZANACAK

Barcelona'daki son sözleşmesinde vergiler düşüldüğünde 70 milyon Euro kazanan Lionel Messi, 5 yıllık yeni sözleşmede yılda 35 milyon Euro kazanacak.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU DEĞİŞİYOR

Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme uzatırken yaptığı %50'lik indirim sebebiyle artık en çok kazanan futbolcu olmayacak. PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, 36.8 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi olacak.

Messi'nin bireysel olarak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ise Juventus'tan yıllık 31 milyon Euro kazanıyor.

PSG, MESSI'DEN VAZGEÇTİ

Barcelona ile yolları ayırmasının daha büyük olasılık olduğu dönemde Arjantinli futbolcuyla yakından ilgilenen Paris Saint-Germain, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında bu isteğinden geri adım attı. 1 Temmuz'dan sonra Messi ile iletişime geçen PSG yönetimi, yıldız futbolcunun istekleri sonrası masadan kalkma kararı aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 350 MİLYON EURO

Aynı habere göre yeni sözleşmede Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 350 milyon Euro olarak belirlendi.

16 YIL SONRA SERBEST KALMIŞTI

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, profesyonel kariyeri boyunca formasını giydiği İspanya temsilcisi Barcelona ile 1 Temmuz'da kontrat süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu konumuna geldi.

7478 GÜNLÜK PERİYOT

2001 yılında Barcelona altyapısına katılan ve 2005 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak 16 yıl (7478 gün) aralıksız Katalan ekibinin formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz itibari ile istediği herhangi bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip olmuştu. Geride kalan 14 günlük sürede Arjantin ile Copa America zaferi yaşayan Messi, Barcelona ile yeniden anlaşmaya vardı.

BARCELONA TARİHİNİN EN İYİSİ

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

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