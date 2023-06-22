Son Dakika: Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanı seçildi! İşte listeleri...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün başkent Ankara’da yapıldı.

Ankara JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayan olağan seçimli genel kurula mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girdi.

191 delegenin oy kullandığı seçimde 169 oy alan Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanı seçildi.

Seçimde 22 oy geçersiz sayıldı.

İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



TFF’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, toplantıda açıklamalarda bulundu. Sözlerine liglerinde ve ulusal turnuvalarda başarılı olan kulüpleri tebrik ederek başlayan Büyükekşi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen ve yaşamını yitiren vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ülke futbolunu geliştirmek için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükekşi, “Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Başarıyı bireysel çabaların ötesinde tüm paydaşlarımızın uyumunun bir neticesi olarak görüyoruz. Söz söylemek için önce dinlemek gerekir diyerek çıktığımız yolda, sizlerle sürekli istişare halinde olduk. Türk futboluna ortak aklı hakim kıldık. Türk futbolu için doğru ve yararlı olanı adil, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışı ile hayata geçirdik. Hiçbir kişiye veya gruba ayrıcalık vermedik, vermeyiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“Futbolumuzu ileriye taşıyacak birçok projeyi başlattık”



22 stratejik plan belirlediklerini söyleyen Büyükekşi, “1 yıllık sürede sizlerle birlikte gelecek 5 yılı planlayarak, futbolumuzu ileriye taşıyacak birçok projeyi başlattık. Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle duracağımız konuların başında strateji planı geliyor. Ocak ayında ‘The Game Plan’ açılış törenimizi gerçekleştirdik. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz ‘Büyük Futbol Çalıştayı’ ile Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve yol haritasını hep birlikte kamuoyu ile paylaşacağız” cümlelerine yer verdi.

Haberin Devamı

“Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız”



Mehmet Büyükekşi, ilerleyen zamanlarda yapacakları faaliyetlerle ilgili de bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Futbol akademileri projelerimizi hayata geçirdik. Bu proje ile alt yapılarda Türk futbol modelini oluşturuyoruz. Bu anlamda Avrupa’daki ve Türkiye’deki birçok kulübün akademilerini ziyaret ettik. Dünyaca ünlü ‘Double Pass’ şirketiyle anlaştık. Bunlara ilave olarak yaptığımız çalışmalarla kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma imkanı getirdik. Bir diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştirdiği oyuncular sayesinde dışarıdan transfer gereksinimlerini en alt seviyeye indirebilmesi olacak. Diğer yandan; önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu oluşturabilmek adına da hakem akademisini kurduk. Hakemlerimiz kariyerlerine ilk başladıkları andan itibaren onları geliştiren, destekleyen, gelişim süreçlerini takip eden bir sistemde eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglere geldiklerinde minimum hata, maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi, Alman ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenlemiş ‘Hypercube’ firması ile işbirliği protokolü imzaladık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız. Böylece, önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturacağız.”

Haberin Devamı

“Yarı otomatik ofsayt teknolojisini Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”



Teknolojik gelişmeleri Türk futboluna adapte etmeye çalıştıklarını da kaydeden Büyükekşi, “Dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Dijital mecralarda üreteceğimiz içeriklerden ve arşiv görüntülerimizden elde edeceğimiz gelirleri yine kulüplerimizle paylaşacağız” dedi.

Haberin Devamı

“Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmamız gerekiyor”



Futbolu geliştirmek adına birçok alanda çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükekşi, “Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmamız gerekiyor. Bunun için dostluğa ve işbirliğine, sükunete ve empatiye, birbirimize güvenmeye, bu güzel oyunun güzel taraflarını ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

“Hedefimiz sadece Euro 2024’e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak”



Futbol organizasyonlarında büyük başarılar sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Bizim hedefimiz sadece Euro 2024’e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak. Euro 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

- İbrahim Burkay

- Yusuf Günay

- Yalçın Orhan

- Alkın Kalkavan

- Hamit Altıntop

- Müslüm Özmen

- Volkan Can

- Ali Düşmez

- Erman Kalkandelen

- Ramazan Üçdan

- Agah Ruşen Çetin

- Mustafa Eröğüt

- Şafak Müderrisgil

- Haluk Kalyoncu

YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTE

- Talat Papatya

- İdil Karademirlidağ Suher

- Fuat Guguloğlu

- Murat Şahin

- Özen Kuzu

- Habil Yazıcı

- Abdullah Altınkum

- Cengiz Erdem

- Süleyman Kocasert

- Cem Gün

- İbrahim Gökhan Kasapoğlu

- Şevket Çelik

- M. Taha Güvendi

- Remzi Ay

DENETLEME KURULU LİSTESİ