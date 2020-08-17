Son Dakika | Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, ''Mame Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı.'' sözleriyle transferi resmen açıklamış oldu.

Tecrübeli teknik direktör, ayrıca ''Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yer almıyor. Kaleci ve kanat transferi için kendi tercihlerimiz var. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.'' sözlerini kullandı.

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