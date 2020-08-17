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GeriFutbol Son Dakika | Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 21:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

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Son Dakika | Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu.

Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, ''Mame Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı.'' sözleriyle transferi resmen açıklamış oldu.

Tecrübeli teknik direktör, ayrıca ''Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yer almıyor. Kaleci ve kanat transferi için kendi tercihlerimiz var. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.'' sözlerini kullandı.

Son Dakika | Mehmet Altıparmak, Mame Thiamın Fenerbahçeye transferini açıkladı

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