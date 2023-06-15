Son Dakika: Medipol Başakşehir'den ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! İstanbul'da kalıyor...

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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi devlerin formasını giyen Caner Erkin son olarak Medipol Başakşehir'de görev yapıyordu. Sezonun devre arasında Turuncu-Lacivertliler'e katılan ve yarım dönemlik sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcunun, İstanbul ekibiyle kontratı sona erdi.

'Kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz'

Başakşehir de ayrılığı resmen açıkladı. Turuncu-Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

34'te oyundan alındı

Hatırlanacağı üzere pazar günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde İzmir'de Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşmış ve 2-0'lık sonuçla gülen taraf Sarı-Lacivertliler olmuştu. Söz konusu maçta 29. dakikada Kanarya, Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. 34'te Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil oldular.

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Formasını yere fırlattı

Kenara gelen isimlerden Caner Erkin'in oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavır dikkat çekti. Hocasının uzattığı eli geri çevirmese de Caner Erkin'in karardan pek memnun olmadığı belliydi. Hocasının yanından geçtikten sonra elindeki malzemeyi yere attı. Daha sonra ise Caner Erkin, formasını çıkararak yere fırlattı. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Maç sonu oyuncularını tek tek tebrik eden Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i de tebrik etti. Fakat Belözoğlu, sahaya dönerken parmağını sallayarak Caner Erkin'i sert şekilde uyarmıştı.

Eyüpspor'un radarında

A Milli Takım'la 63 maça çıkan, kariyerinde CSKA Moskova ve Inter gibi yurtdışı maceraları da yaşayan tecrübeli oyuncunun ismi Eyüpspor'la anılıyordu.

Fanatik'in haberine göre; teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı, kadrosunda Süper Lig'de uzun yıllar oynamış deneyimli isimleri bulunduran 1.Lig ekibi, Caner Erkin'le ilgileniyor. Arda Turan'la yakın ilişkisi de deneyimli sol beki Eflatun-Sarılılar'a yakınlaştırıyor.

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Kavgayla da gündeme geldiler

Arda Turan ile Caner Erkin, Galatasaray ve A Milli Takım'da daha önce birlikte oynamıştı. Hatta ikili Sarı-Kırmızılı dönemde medyaya da yansıyan ciddi bir tartışma yaşamıştı. Galatasaray idmanında yumrukların konuştuğu kavgada başrolü oynayan ikili daha sonrasında barışmış ve samimi görüntüler de vermişti.