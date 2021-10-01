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Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım! Patrick Van Aanholt'tan Matteo Guendouzi'ye o sözler...

#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Matteo Guendouzi
Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım Patrick Van Aanholttan Matteo Guendouziye o sözler...

Galatasaray forması giyen Patrick Van Aanholt, Marsilya maçında tartıştığı Matteo Guendouzi hakkında olay bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray forması giyen Patrick Van Aanholt, Marsilya maçında iptal edilen penaltı pozisyonunun ardından tartışma yaşadığı rakip oyuncu Matteo Guendouzi hakkında paylaşım yaptı.

Van Aanholt, söz konusu paylaşımında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. O peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek cüce. Aslanlarıma hak edilmiş bu puan için aferin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Marsilya maçında Galatasaray cephesini çıldırtan pozisyon

Son Dakika: Marsilya maçında Galatasaray cephesini çıldırtan pozisyon!

MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Öte yandan müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Patrick Van Aanholt, "Elbette penaltı değildi. Guendouzi bana dokundu ve yere düştü. İyi ki VAR gibi bir sistem var da görebiliyoruz. Marsilya üzerin bir baskı vardı ve bizim tempomuzu kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz. Grupta bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi durumda olduğumuzun bir göstergesi" demişti.

POZİSYONDA NELER YAŞANDI?

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında Fransız temsilcisi önce penaltı kazandı, ardından Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, VAR kontrolü sonrası kararı iptal etti.

Matteo Guendouzi'nin ceza sahasında içinde yerde kaldığı pozisyonu VAR monitöründen tekrar tekrar izleyen Pawel Raczkowski, pozisyonda faul olmadığına hükmetti ve verilen penaltıyı geri aldı.

Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım Patrick Van Aanholttan Matteo Guendouziye o sözler...

 

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#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Matteo Guendouzi