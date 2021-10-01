Son Dakika: Marsilya maçında Galatasaray cephesini çıldırtan pozisyon! "Hakem baraj yaptı..."

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya ile deplasmanda kozlarını paylaştığı mücadelede yeşil sahalarda ender görülecek bir an yaşandı.

Galatasaray, ilk yarının son anlarında Halil Dervişoğlu'nun pasında Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu kaleciden döndü ve dönen topu tekrar alan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası önünde boş pozisyonda bekleyen Cicaldau'yu gördü. Rumen oyuncu tam şut atacağı esnada hakem Pawel Raczkowski, yetenekli oyuncunun görüş açısını bir süreliğine kapattı. Böylece sarı-kırmızılı takımın mutlak golünü engellemiş oldu.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Polonyalı hakeminin duruş pozisyonunun yanlış olduğunu ve muhtemel bir golü önlediği görüşünde birlikteş.

Haberin Devamı

FATİH TERİM: HAKEM BARAJ YAPTI

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi.

"Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Cengiz'le beraber iki kenarı çok geniş kullanan bir takım. Çok adamla hücum yaptıkları için iki kenarı kenarda değil, içeride yanındaki oyuncularla beraber Berkan'la iyi kapattık. Berkan, Patrick ve Kerem orayı iyi kapattı. Alex ve Taylan ile orta sahada onları durdurduk. Takım kazandığımız toplardan sonra bol pas yaparak, oyunu sete çevirerek rahat çıktık. Her zaman 45 - 46 - 48 yediğimiz golü atsak farklı olurdu. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi ama %100 gol pozisyonu. Baraj yaptı, stoper gibi bariyer yaptı hakem."

Fatih Terim: Hakem stoper gibi bariyer yaptı