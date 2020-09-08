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GeriFutbol Son Dakika | Marko Livaja'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Marko Livaja'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

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Son Dakika | Marko Livaja'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtilen Marko Livaja, sarı lacivertli kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de AEK forması giyen Hırvat futbolcu Marko Livaja olmuştu.

Forvet ve forvet arkasında oynayabilen Livaja, Yunan basınına açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

''BEN BÖYLE OYUNLAR OYNAMAM!''

Livaja, ''Fenerbahçe ile görüşmedim. AEK'nın arkasından iş çevirmem. Böyle oyunlar oynamam. Bu takıma ve başkanına büyük saygı duyuyorum.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak AEK'nın yüksek bonservis ücreti istemesiyle transfer görüşmelerin tıkandığı belirtiliyordu.

Son Dakika | Marko Livajadan Fenerbahçeye transfer cevabı

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