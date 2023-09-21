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Son Dakika: Manchester United'da Andre Onana'nın kredisi tükeniyor... Bayern Münih sonrası özür diledi... Altay Bayındır sesleri...

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#Andre Onana#Altay Bayındır#Manchester United
Son Dakika: Manchester Unitedda Andre Onananın kredisi tükeniyor... Bayern Münih sonrası özür diledi... Altay Bayındır sesleri...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 08:45

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten 4 gol yerken, maçın öne çıkan konusu kaleci Andre Onana'nın ilk yarıda yaptığı hatalar oldu. Kırmızı Şeytanlar'da taraftar, Altay Bayındır'ın kaleye geçmesini istiyor.

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Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten 4 gol yerken, maçın öne çıkan konusu kaleci Andre Onana'nın ilk yarıda yaptığı hatalar oldu. Kırmızı Şeytanlar'da taraftar, Altay Bayındır'ın kaleye geçmesini istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.

Alman ekibi; 28'inci dakikada Sane, 32'nci dakikada Gnabry, 53'üncü dakikada penaltıdan Kane ve 90+2'nci dakikada Tel bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Manchester United'ın karşılaşmadaki golleri ise 49'uncu dakikada Hojlund ile 88 ve 90+5'inci dakikalarda Casemiro'dan geldi.

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Son Dakika: Manchester Unitedda Andre Onananın kredisi tükeniyor... Bayern Münih sonrası özür diledi... Altay Bayındır sesleri...

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ONANA YİNE HATA YAPTI

Bayern Münih karşısında ilk yarıdaki hatalarıyla dikkat çeken Andre Onana, sosyal medyada İngiliz futbolseverlerin gündemine oturdu. Deneyimli kaleci, Bayern Münih maçının ilk yarısı itibariyle bu sezon kalesine gelen 12 isabetli şutta 9 gol yemiş durumda.

Manchester United taraftarı, Devler Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçı öncesinde Premier Lig'de de yediği hatalı gollerle dikkat çeken Onana yerine yeni transfer Altay Bayındır'ın forma giymesi için çağrı yapıyor.

Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, henüz Manchester United'da forma şansı bulamadı.

Son Dakika: Manchester Unitedda Andre Onananın kredisi tükeniyor... Bayern Münih sonrası özür diledi... Altay Bayındır sesleri...

Son Dakika: Manchester Unitedda Andre Onananın kredisi tükeniyor... Bayern Münih sonrası özür diledi... Altay Bayındır sesleri...

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Bayern Münih maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Andre Onana, "Ders çıkarmalıyım. Hala kanıtlamam gereken çok şey var. Bugün en kötü maçlarımdan biriydi. Takım benim yüzümden kazanamadı!" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞMIŞTI

Premier Lig'de sezona istediği girişi yapamayan Manchester United'da eleştiri oklarını hedefi kaleci Andre Onana oldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın sezon başında Serie A devi Inter'den 52.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kamerunlu file bekçisi, yediği goller ve performansıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

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Andre Onana'nın performansı eleştiri konusu olurken taraftarlar arasında Altay Bayındır sesleri yükselmeye başladı. Manchester United'ın bu akşam saatlerinde yaptığı Altay Bayındır-Andre Onana paylaşımının altına milli kaleci lehine yorum yağdı.

Taraftarlar, Onana'nın performansı nedeniyle kaleyi Altay Bayındır'ın hak ettiği görüşünde birleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andre Onana#Altay Bayındır#Manchester United

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