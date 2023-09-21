Son Dakika: Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği sonrası yeni UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Rakiplerimizden müjde... İşte son durum...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmeyi başaran sarı kırmızılı ekip, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kaldı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile net fırsatlar yakalarken Kerem Aktürkoğlu'nun çektiği şut direkte patladı. Karşılaşmanın ilk devresinde 8 şutla Kopenhag kalesini abluka altına alan temsilcimiz, bu ataklardan gol çıkaramazken golü bulan taraf Kopenhag oldu.

Son Dakika: Kopenhag'da Kamil Grabara'dan haddini aşan Galatasaray paylaşımı! Tepki yağıyor...

Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi "Bir arkadaşımdan da Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" açıklamasını yapan Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara'dan 90 dakikanın ardından skandal bir hamle geldi. Grabara, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı çirkin Galatasaray paylaşımıyla tepki çekti.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin 35. dakikasında Mohamed Elyounoussi'nin kaydettiği golle Kopenhag 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 58. dakikasında Diogo ile bir gol daha bulan Danimarka temsilcisi farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçın 73. dakikasında Kopenhag'da Elias Jelert ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Kopenhag'ın 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Galatasaray, rakip kaleyi abluka altına alırken ilk gol 86. dakikada Sacha Boey ile geldi ve fark 1'e indi. Bu golde iki dakika sonra yeni transfer Tete ile bir gol daha bulan Galatasaray, Kopenhag karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmazken ekipler sahadan birer puanla ayrıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ 2 FARKTAN DÖNDÜ

Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.

2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)

3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)

2-2 vs Hertha (Eylül 1999)

24 YIL SONRA İLK KEZ

Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.

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GALATASARAY BERABERE KALDI, ÜLKE PUANI DEĞİŞTİ

Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı. Böylece 32.850 olan Türkiye’nin ülke puanı 33.100’e çıktı. Bu puanla takipçilerimizle aramızdaki fark az da olsa açıldı.

UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

RAKİPLERİMİZ NE YAPTI?

İskoç ekibi Celtic, Feyenoord’a 2-0 kaybetti. İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında Leipzig’e 3-1 yenildi. Sıralamada geçmek istediğimiz Belçika’nın takımı Antwerp de Barcelona deplasmanında 5-0’la dağıldı. Salzburg ise Benfica deplasmanında 2-0 gibi sürpriz bir galibiyete imza attı.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- İngiltere: 89.803

2- İspanya: 76.864

3- İtalya: 72.426

4- Almanya: 70.338

5- Hollanda: 55.500

6- Fransa: 53.164

7- Portekiz: 48.649

8- Belçika: 38.400

9- TÜRKİYE: 33.100

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.625

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

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GÖZLER FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA

Bu akşam Konferans Ligi’nde Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Nordsjaelland’ı ağırlayacak. 10. sırada bizi takip eden İskoçya’nın 5 takımından 3’ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demir, Avrupa’ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya’nın da 5 ekibinden 2’si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10’daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.

ELEMELERDE TARİHE GEÇMİŞTİK

Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti. UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

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Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.