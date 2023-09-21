Son Dakika: Kopenhag'da Kamil Grabara'dan haddini aşan Galatasaray paylaşımı! Tepki yağıyor...

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Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde ağırladığı Kopenhag karşısında 1 puanı son anlarda kaptı. 58'de 2-0 geriye düşen Cimbom, 73'te Danimarka ekibinin 10 kişi kalmasıyla yeniden uyandı ve 86'da Sacha Boey, 88'de Tete'nin golleriyle geri döndü. Okan Buruk'un ekibi, 3 Ekim Salı günü Old Trafford deplasmanına gidecek ve Manchester United karşısında ilk galibiyetini alıp iddiasını kanıtlamaya çalışacak.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Son olarak 2019-2020 sezonunda Avrupa’nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi’ne katılan Sarı-Kırmızılılar, çok zorlu 3 eleme turunu bırakıp, adını gruplara yazdırdı. Galatasaray, dün akşam da 3 sezonluk ara sonrasında Devler Ligi’nde mücadele etmenin heyecanını yaşadı. İlk maç Kopenhag ile içeride olunca taraftarın heyecanı da bir hayli arttı. Sarı-Kırmızılı camia seyircisi önünde galibiyet ile başlamayı hedefliyordu. Bu doğrultuda Galatasaraylı futbolseverler, günler öncesinde satışa çıkarılan biletleri tüketti. Rams Park’a ise saatler öncesinden gelen taraftarlar, tezahürata başladı.

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TARAFTAR DESTEĞİ BIRAKMADI

Müthiş destek ve coşkuya rağmen Cim Bom, kalesinde beklemediği golleri gördü. Sahadaki her şeye rağmen taraftarlar, ilk düdükten son ana kadar bir an olsun susmak bilmedi. Dün akşamki geri dönüşün mimarların da biri de taraftar oldu.

YUHALAMA VE ISLIK SESLERİ

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun açılış maçında Kopenhag’la oynayacağı maç öncesinde rakip takımın kalecisi Kamil Grabara, “İlk kez böyle bir takıma karşı ve ilk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Bir arkadaşımdan da Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamalar sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırırken dün de RAMS Park’ta Galatasaraylılar, genç eldivene tepki gösterdi.

MAÇ SONU SKANDAL PAYLAŞIM

24 yaşındaki isim, ısınmak için RAMS Park’ın çimlerine çıktığında tribünlerden inanılmaz bir yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. Tepki, maç boyu devam ederken taraftarın hedefindeki isim olan Kamil Grabara'dan 90 dakikanın ardından skandal bir hamle geldi.

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Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken şu notu düştü: Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz.