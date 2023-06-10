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Son Dakika: Manchester City-Inter finalinde Kevin De Bruyne sakatlandı! 2 yıl önceki final...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#De Bruyne
Son Dakika: Manchester City-Inter finalinde Kevin De Bruyne sakatlandı 2 yıl önceki final...
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 22:45

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'den Kevin De Bruyne sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

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İstanbul'da Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı finalde İngiliz ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, geçirdiği sakatlık sebebiyle 35. dakikada kenara geldi.

Belçikalı oyuncunun yerine Phil Foden dahil oldu.

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ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

31 yaşındaki futbolcu kenara gelirken takım arkadaşları teselli etti. Pep Guardiola ise oyuncularını etrafında toplayarak kısa bir toplantı yaptı.

BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM

Belçikalı golcü, milli takımdan arkaşı Kevin De Bruyne'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından, "Kev" şeklinde bir paylaşım yaptı. Batshuyi paylaşımına ayrıca ağlama emojisi ekledi.

2 YIL ÖNCEKİ FİNALDE DE SAKATLANMIŞTI

2021'de Manchester City ile Chelsea'nin karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde de De Bruyne sakatlık geçirmişti.

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Tecrübeli oyuncu, maçın 57. dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışarak oyuna devam edememişti. Karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak kupaya uzanmıştı.

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#De Bruyne

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