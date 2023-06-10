Son Dakika: Manchester City-Inter finalinde Kevin De Bruyne sakatlandı! 2 yıl önceki final...

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İstanbul'da Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı finalde İngiliz ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, geçirdiği sakatlık sebebiyle 35. dakikada kenara geldi.
Belçikalı oyuncunun yerine Phil Foden dahil oldu.
ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
31 yaşındaki futbolcu kenara gelirken takım arkadaşları teselli etti. Pep Guardiola ise oyuncularını etrafında toplayarak kısa bir toplantı yaptı.
BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM
Belçikalı golcü, milli takımdan arkaşı Kevin De Bruyne'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından, "Kev" şeklinde bir paylaşım yaptı. Batshuyi paylaşımına ayrıca ağlama emojisi ekledi.
2 YIL ÖNCEKİ FİNALDE DE SAKATLANMIŞTI
2021'de Manchester City ile Chelsea'nin karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde de De Bruyne sakatlık geçirmişti.
Tecrübeli oyuncu, maçın 57. dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışarak oyuna devam edememişti. Karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak kupaya uzanmıştı.