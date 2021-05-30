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GeriFutbol Son dakika: Luiz Gustavo'dan ayrılık hamlesi! Alacaklarına karşılık... Fenerbahçe Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Luiz Gustavo'dan ayrılık hamlesi! Alacaklarına karşılık... Fenerbahçe Haberleri

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Son dakika: Luiz Gustavo'dan ayrılık hamlesi! Alacaklarına karşılık... Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'den ayrılma istediğini yönetime ileten Luiz Gustavo beklemeye geçti. Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu ile birlikte geçen sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo, yönetime takımdan ayrılma istediğini iletmişti.

Özellikle Brezilya'nın Flamengo ve Corintians kulüplerinden gelen cazip teklifler sonrası kafası bir hayli karışık olan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'den çıkış opsiyonlarını öğrenmek için beklemeye başladı.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etmiş durumda.

Son dakika: Luiz Gustavodan ayrılık hamlesi Alacaklarına karşılık... Fenerbahçe Haberleri

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