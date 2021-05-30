Son dakika: Luiz Gustavo'dan ayrılık hamlesi! Alacaklarına karşılık... Fenerbahçe Haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu ile birlikte geçen sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo, yönetime takımdan ayrılma istediğini iletmişti.

Özellikle Brezilya'nın Flamengo ve Corintians kulüplerinden gelen cazip teklifler sonrası kafası bir hayli karışık olan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'den çıkış opsiyonlarını öğrenmek için beklemeye başladı.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etmiş durumda.

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