Son dakika: Liverpool kalecisi Alisson'un babası boğularak öldü!

Liverpool ve Brezilya mili takımı kalelerini koruyan Alisson Becker'in babası hayatını kaybetti. Çarşamba günü yerel saatle 17:00 civarında Lavras do Sul bölgesindeki evinin arsası dahilinde bulunan baraj gölüne giren Alisson'un babası Jose Agostinho Becker'den bir süredir haber alınamıyordu. Bu sabah bölge itfaiye ve polisi, baba Becker'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Alisson'un eski takımı Internacional ve kardeşi Muriel'in takımı Fluminense, 57 yaşında hayatını kaybeden Jose Agostinho Becker için başsağlığı mesajları yayınladı.

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