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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Liverpool Ibrahima Konate transferini resmen açıkladı! Ozan Kabak'a kötü haber...

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Son dakika: Liverpool Ibrahima Konate transferini resmen açıkladı! Ozan Kabak'a kötü haber...

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, RB Leipzig'in Franzız stoperi Ibrahima Konate'yi 36 milyon pound serbest kalma bedeliyle transfer ettiğini duyurdu. Bu transfer, sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren Ozan Kabak için kötü haber anlamı taşıyor.

Spor Arena Dış Haber - Liverpool, RB Leipzig'in Fransız futbolcusu 22 yaşındaki Fransız futbolcusu Ibrahima Konate'yi 36 milyon pound serbest kalma bedeli karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Liverpool internet sitesine konuşan Konate; Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Leipzig'deki herkese bana kattıkları için teşekkür ederim" dedi.

OZAN KABAK İÇİN KÖTÜ HABER

36 milyon pound karşılığında Konate'yi alan Liverpool, sezonun ikinci yarısında kiralanan ve 18 milyon pound satın alma opsiyonu bulunan Ozan Kabak'ın bonservisini almama kararı verdi. Ozan Kabak, bonservisini elinde bulunduran Schalke'ye dönecek. Milli futbolcumuzla Leicester City ve Leipzig'in ilgilendiği iddia edilmişti.

Ozan Kabaktan Fatih Terime imzalı Liverpool forması
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KLOPP: "OZAN KABAK İNANILMAZDI"

Konate transferiyle ilgili konuşan Liverpool menajeri Jürgen Klopp; "Ibrahima gibi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Uzun dönemde takıma çok şey katacağına eminim. Bu sezon sakatlıklarla ilgili büyük sıkıntılar çektik. Oraya bir transfer yapmak zorundaydık. Nathaniel Phillips, Rhys Williams ve Ozan Kabak inanılmaz iş yaptılar. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

Son dakika: Liverpool Ibrahima Konate transferini resmen açıkladı Ozan Kabaka kötü haber...

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