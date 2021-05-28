Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması!
Milli futbolcu Ozan Kabak, Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması gönderdi. Fatih Terim de yaptığı paylaşımla genç futbolcuya teşekkür etti.
Sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren milli futbolcu Ozan Kabak, Galatasaray'dan hocası Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması gönderdi. Ozan formaya; "Çok değerli Hocam ve Terim ailesine sevgilerle" mesajı yazdı.
Ozan'ın hediyesini sosyal medyadan paylaşan Fatih Terim ise; "Teşekkür ederim evlat, seninle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
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