Son Dakika: Lionel Messi'nin transfer haberi sonrası ortalık karıştı! Babası Jorge Messi'den açıklama geldi...

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Futbolun en büyük yıldızlarının başında gelen Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transferinin tamamlandığı iddia edilmişti.

AFP öğle saatlerinde son dakika koduyla geçtiği haberde; Al Hilal kulübünün, oyuncu ve yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası tüm şartlarda anlaşma sağladığını iddia etmişti.

BABASI JORGE MESSI'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YALAN

Lionel Messi'nin menajerliğini de yapan babası Jorge Messi, AFP'den dünyaya yayılan transfer haberiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Jorge Messi açıklamasında; "Şu anda anlaşılmış veya imzalanmış hiçbir şey yok. Kararımızı sezon sonunda vereceğiz. Sözlü ya da yazılı olarak anlaşılmış bir sözleşme bulunmuyor. Leo'nun ismi kullanılarak yalan haberler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

AL HILAL YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Jorge Messi, 2 ay kadar önce Suudi Arabistan'a giderek Al Hilal yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin fotoğrafları İspanyol basınında yayınlanmıştı.

RONALDO’NUN İKİ KATI TEKLİF İDDİASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un eski takımı olan Al Hilal’ın Messi’ye teklif etmeye hazırlandığı rakam ise oldukça astronomik. Geçtiğimiz haftalarda Arabistan ekibinin, yıldız futbolcuya yılda 320 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edeceği yazıldı.

RONALDO’NUN BU REKORUNU DA ELİNDEN ALACAK

Böylece Messi’nin kazanacağı yıllık ücret, Cristiano Ronaldo’nun kazandığı yıllık ücretin iki katı olacak. Bir diğer Suudi Arabistan Pro Lig ekibi olan All – Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, yıllık 165 milyon Sterlin kazanıyor.



Messi, Al – Hilal’in teklifini kabul ederse ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun bir rekorunu daha elinden almış olacak. 1 Ocak 2023 tarihinde Al – Nassr’a imza atan Portekizli yıldız, yıllık 165 milyon Sterlin ile tarihin en pahalı sözleşmesine imza atan futbolcu olmuştu.

Fakat Ronaldo’nun bu unvanı şu an büyük tehlike altında. Al – Hilal’den yıllık 320 milyon Sterlin değerinde teklif alan Messi, bu teklifi kabul ederse ezeli rakibinin unvanını elinden alacak.

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KADRO DIŞI BIRAKILDI, ÖZÜR DİLEYİP AFFEDİLDİ



PSG, kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakmıştı. Paris Saint-Germain'in, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü.

Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulunmuştu.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrilmişti.

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YÖNETİMDEN HABERSİZ SEYAHAT

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli Futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti. Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi.

Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı. Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

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PSG’DEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Lionel Messi, yaşananların ardından PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verdi. PSG, yıldız futbolcuya bir sözleşme yenileme teklifi yapmıştı. Fakat Messi büyük bir sürpriz olmaması durumunda bu teklifi kabul etmeyecek. Arjantinli süperstar, mevcut sözleşmesiyle Fransız ekibinden yıllık 31 milyon Euro maaş alıyor.