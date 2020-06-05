Son Dakika | Leroy Fer gelişmesini duyurdular: 'Beşiktaş'ı seçti'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın Feyenoord’lu Leroy Fer’i transfer etmek istediği günlendir Hollanda medyasında sayfaları süslerken dün ise transferin bitme noktasına geldiği öne sürüldü. rtlnieuws.nl adlı haber sitesi “Fer, bedelsiz olarak Türkiye’ye transfer olmak istiyor” başlığı ile duyurduğu haberde “Fer’in Rotterdam’daki kariyeri bir sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord’dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş’a gitmek istediğini bildirdi” yorumu yapıldı.

'Kalacak gibiydi ama işler değişti'

2019-20 sezonu öncesi bedelsiz olarak transfer olduğu Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına rağmen Rotterdam ekibinin uzatma opsiyonu için görüşmelere başladığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken şu yorum yapıldı: “Daha önce Fer, Feyenoord’da daha uzun süre kalacak gibi görünüyordu. Kulüple sözleşmenin yenilenmesi hakkında zaten konuşuyordu, ancak artık işler değişti... Şu an böyle görünmüyor.” Haberde ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun 13 Mayıs’ta FOX Sports’a verdiği röportajda “Bence herkes Feyenoord’la kalmayı umduğumu biliyor” sözleri de hatırlatıldı. Ancak Beşiktaş’ın 3 yıllık anlaşma önerdiği Fer’in Feyenoord’daki ücretinin 3 katını kazanacağının altı çizildi.

Alternatif çok ama 2 isim önde

Leroy Fer’in yanı sıra Beşiktaş’ın scoutları yeni sezon için eksik bölgelere genç oyuncuları da listesine aldı. Menajerler siyah beyazlı takıma başta kaleci olmak üzere sağ, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu önerirken scout ekibi Osmanlısporlu Atakan Cankaya ile Karşıyaka’dan Doğukan İnci isminde yoğunlaştı. 22 yaşındaki Atakan ve 21 yaşındaki Doğukan’ın yanı sıra kulübe önerilen futbolcular arasında Turgay Kaçar, Fabrice N’Sakala, Nagotamo, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti, Emir Umit de bulunuyor.

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