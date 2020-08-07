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GeriFutbol Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye yeni teklif!
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye yeni teklif!

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Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye yeni teklif!
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Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 18 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Lazio'nun Vedat Muriqi için yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Lazio, Muriqi için yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti.

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için en az 25 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

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