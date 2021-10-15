Son Dakika: Lazio'da Vedat Muriqi kararı verildi! Ara transfer döneminde Fenerbahçe sürprizi...

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Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'nin Çizme macerası sona eriyor.

Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atma başarısı gösteren Vedat Muriqi'nin Lazio'da gözden çıkarıldığını öne sürdü.

Söz konusu haberde, 20 milyon euro transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan deneyimli golcünün performansının büyük hayalkırıklığı yarattığı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE İHTİMALİ YÜKSEK

Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği kaydedildi.

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Vedat Muriqi'yi en az 15 milyon euro bedelle satarak zararının minimize etmek isteyen Lazio'nun bu ara transfer dönemine özel olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu dönemde Lazio, Fenerbahçe haricinde diğer takımlardan gelen teklifleri de değerlendimeye alacak.

VEDAT MURIQI LAZIO'DA NE YAPTI

Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Kosovalı futbolcu, sarı lacivertli kulüpte 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı.