Son Dakika: Lazio'da Vedat Muriqi kararı verildi! Ara transfer döneminde Fenerbahçe sürprizi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydıGizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydı#Sevcan Demir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Tanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdimTanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdim#Meme Kanseri
Bakan Dönmez son noktayı koydu: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞın satılması söz konusu değilBakan Dönmez son noktayı koydu: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değil#Fatih Dönmez
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Ünlü iş insanına cinayetten müebbetÜnlü iş insanına cinayetten müebbet!#ABD
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Kulüplerin yeni gelir kapısı oldu Tam 420 milyon dolar...Kulüplerin yeni gelir kapısı oldu! Tam 420 milyon dolar...#Stad
Kripto paralarda ralli Bitcoin ve Ethereum rekora koşuyorKripto paralarda ralli! Bitcoin ve Ethereum rekora koşuyor#Bitcoin
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
Tüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squid Gamein sırrıTüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squid Game'in sırrı!#Squid Game
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Lazio'da Vedat Muriqi kararı verildi! Ara transfer döneminde Fenerbahçe sürprizi...

#Vedat Muriqi#Fenerbahçe#Transfer

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan devinde istediği form seviyesini yakalayamayan Vedat Muriqi'nin Çizme macerası bitmek üzere. Lazio yönetimi, Kosovalo futbolcu hakkında nihai kararını verdi.

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'nin Çizme macerası sona eriyor.

Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atma başarısı gösteren Vedat Muriqi'nin Lazio'da gözden çıkarıldığını öne sürdü.

Söz konusu haberde, 20 milyon euro transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan deneyimli golcünün performansının büyük hayalkırıklığı yarattığı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE İHTİMALİ YÜKSEK

Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Vedat Muriqi'yi en az 15 milyon euro bedelle satarak zararının minimize etmek isteyen Lazio'nun bu ara transfer dönemine özel olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu dönemde Lazio, Fenerbahçe haricinde diğer takımlardan gelen teklifleri de değerlendimeye alacak.

VEDAT MURIQI LAZIO'DA NE YAPTI

Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Kosovalı futbolcu, sarı lacivertli kulüpte 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Muriqi#Fenerbahçe#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Squid Gamein sırrı Kore dizileri neden bu kadar başarılı oluyor

Squid Game'in sırrı! Kore dizileri neden bu kadar başarılı oluyor?

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!