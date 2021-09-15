Son Dakika: Lazio maçı öncesi Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu! Sorun savunmada...

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında yapılan hatalara bir bir dikkat çekti ve İtalyan ekibi karşısında yanlışa yer olmadığını söyledi. Gol yollarında ve ofansif anlamda başarılı olan ancak yakaladığı avantajı koruyamayan sarı kırmızılılarda artık en önemli ders savunma!

BOŞLUK BIRAKMAYIN

Hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da Terim, Lazio maçında defans ikilisini Marcao-Nelsson’dan kuracak. Tecrübeli hoca kanat bekleri Van Aanholt ile Yedlin’e de kendi bölgelerinde defansif anlamda boşluk bırakmamaları gerektiğini hatırlattı.

BEKLERE YARDIM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Fatih Terim savunmadaki oyunculara yaptığı uyarının Kerem Aktürkoğlu ile Trabzon’da sakatlık yaşayan Emre Kılınç’ın yetişmemesi durumunda kanatta oynaması beklenen Morutan’dan savunmalarına yardım etmelerini isteyip kanat beklerine destek vermeleri gerektiğini de anlattı.

LAZİO MAÇININ HAKEMİ JUG

Bu arada Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın E Grubu’nda Lazio ile oynayacağı ilk hafta maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug, bu sezon Trabzonspor’un evinde Roma’ya 2-1 kaybettiği maçta da görev yapmıştı.

EMRE KILINÇ YETİŞMEZSE TAYLAN İLK 11’E

Cicaldau, Morutan ve Berkan’ın performansından memnun olan Fatih Terim’in orta sahada Emre’nin maça yetişememesi halinde bu kez Taylan Antalyalı’ya görev vereceği öğrenildi. Bu durumda Morutan da Kerem ile birlikte kanatlarda görev alacak. Trabzonspor maçında gol atamasa da teknik heyetin Halil Dervişoğlu’nun performansından memnun olduğu ve Lazio maçında da genç golcünün ilk 11’de olacağı öğrenildi.