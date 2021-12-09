Son dakika: Lazio - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in basın toplantısına tercüman Nazlı Birgen damga vurdu! Beşiktaş detayı...

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, bugün oynanacak Lazio - Galatasaray maçı öncesi dün akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısına katıldı.

Terim ve Muslera'nın toplamda yaklaşık 1 saat süren basın toplantısına, İtalyanca - Türkçe çeviri yapan tercüman Nazlı Birgen damga vurdu.

HİÇBİR DETAYI ATLAMADI

Tercüman Nazlı Birgen, özellikle Fatih Terim'in açıklamalarında uzun uzun İtalyanca çeviri yaptı. Nazlı Birgen, Terim'in sözlerinin her detayını İtalyan basın mensuplarına eksiksiz aktardı.

"VALLAHİ SÜPERSİN, TEBRİK EDERİM"

Son sorunun çevirisi bittikten sonra Fatih Terim, söze İtalyanca girerek Nazlı Birgen'in kusursuz bir çeviri yaptığını ifade etti. Ardından da Nazlı Birgen'e dönerek; "Vallahi süpersin, tebrik ederim, eksiksiz hiç kolay bir şey değil. Bravo tebrik ederim." sözlerini kullandı.

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"TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM, MAHCUP ETTİNİZ"

Fatih Terim'in övgüleri sonrasında Nazlı Birgen ise; "Teşekkür ederim hocam, mahcup ettiniz" diyerek deneyimli teknik adama cevap verdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bu diyaloğun ardından Fatih Terim, tercüman Nazlı Birgen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

📽️ Fatih Terim, Lazio maçı öncesindeki basın toplantısında İtalyanca tercüme yapan Nazlı Birgen’i eksiksiz çeviri yaptığını belirterek İtalyanca olarak kutladı.



🗣️ "Vallahi süpersin, tebrik ederim, eksiksiz hiç kolay bir şey değil. Bravo tebrik ederim."@AliNaciKucuk pic.twitter.com/m6Q9ybckzw — Spor Arena (@sporarena) December 8, 2021

SÜPER LİG'DEKİ HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİĞİ KISMIN ÇEVİRİLMESİNİ İSTEMEDİ

Fatih Terim, basın toplantısında Ali Naci Küçük'ün sorduğu; "Son haftalarda ligde Galatasaray aleyhine bariz hakem hataları oluyor, konu Fatih Terim olduğundaysa ceza tabelası 5 maçtan açılıyor. Sizce Galatasaray'a Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı hakem yönetimleri mi var? Marsilya maçının hakeminin ve Lazio hocaso Sarri'nin size saygı gösterdiğini gördük. Türkiye'de Fatih Terim'e saygı gösterilmiyor mu?" şeklindeki soruya verdiği uzun yanıtın İtalyancaya çevrilmesini istemedi.

NAZLI BİRGEN'İN TAKİPÇİLERİ ARTTI

Fatih Terim'in basın toplantısında övdüğü Nazlı Birgen'in Instagram hesabına da Türk kullanıcılar tebrik yorumları yazdı. Birgen, son paylaşımına gelen yorumlara tek tek teşekkür etti.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUDU, İTALYA'YA YERLEŞTİ, TÜRKİYE BAŞKOLOSLUĞU İLE ÇALIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Nazlı Birgen, İtalya'ya yerleşme kararı almış. Yaptığı bir konuşmada Floransa'ya ilk görüşte aşık olduğu belirten Birgen, bir arkadaşının İtalya'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nun Türkçe - İtalyanca tercüman aradığı ilanını göndermesiyle başkonsolosluğa başvurur. Yapılan görüşmenin ardından dönemin bakanlarının İtalya'ya ziyaretlerinde tercüman olarak görev aldı. Yaptığı çevirilerde bakanların da övgüsünü topladı.

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"TÜRK KAHVALTISINI ÖZLÜYORUM"

Katıldığı bir söyleşide İtalya ile Türkiye'nin farklılıklarından bahseden Birgen; "İtalya'da bir mekanda uzun süre oturabiliyorsunuz. Türkiye'de her şeyi hızlı yapmanıuz istenir. Türkiye denildiğinde aklıma kahvaltı geliyor. Türk kahvaltısını çok özlüyorum. İtalya'daki kahvaltıları zayıf buluyorum." der.

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI ASLA KAÇIRMAZDIM"

Aynı söyleşide Beşiktaşlı olduğunu da söyleyen Nazlı Birgen; "İstanbul'dayken Beşiktaş'ın maçlarını asla kaçırmazdım. Beşiktaş'a olan tutkumun yerini başka hiçbir takım alamaz. En büyük Beşiktaş! Ben fanatik bir Beşiktaşlıyım, hakkımda ilk bu yazılsın lütfen" ifadelerini kullanır.

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BİRÇOK OYUNCUNUN DA TERCÜMANLIĞINI YAPTI

Nazlı Birgen, Türkiye'den İtalya'da düzenlenen film festivallerine giden birçok Türk oyuncunun da tercümanlığını yaptı. Bu sanatçı ve oyuncular arasında Nuri Bilge Ceylan, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Menmet Günsur gibi isimler yer alıyor.