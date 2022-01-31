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Son Dakika: Kylian Mbappe hayaline kavuşuyor! Real Madrid'le anlaştı, yeni maaşı...

#Transfefr#Kylian Mbappe#Real Madrid
Son Dakika: Kylian Mbappe hayaline kavuşuyor Real Madridle anlaştı, yeni maaşı...

Real Madrid ile Kylian Mbappe, sezon sonu için anlaşmaya vardı. Küçük yaşlardan bu yana Real Madrid'de oynama hayalleri kuran Fransız yıldız, yeni takımında adeta servet kazanacak.

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Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Kylian Mbappe, hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere...

Çocukluğundan bu yana Real Madrid'de oynama hayalleri kuran ve bunu gizlemeyen Fransız yıldız, İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı.

Bild'de yer alan habere göre; 1 Ocak itibariyle transfer görüşmesi yapma hakkı kazanan Fransız yıldız, Real Madrid ile yıllık 50 milyon euro maaşla 4 yıllık anlaşmaya vardı. Mbappe'nin sözleşmesi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak.

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Yaz transfer döneminde Mbappe için Real Madrid 180 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş ancak PSG bu teklifi reddetmişti. Mbappe için bonservis ödemeyecek olan Real Madrid'in, yüklü bir imza parasıyla süreci sonlandırdığı kaydedildi.

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint germain formasıyla çıktığı 25 maçta, 18 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.

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#Transfefr#Kylian Mbappe#Real Madrid

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