Son Dakika: Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Dursun Özbek, Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Büyükekşi'den açıklamalar...

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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, vakfın Maslak'taki ofisinde başladı. Gündemde TFF başkanlık seçimleri, yayıncı kuruluş gibi birçok konu yer aldı.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ DE TOPLANTIYA KATILDI

Öte yandan TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi da toplantıya katılım gösteren isimler arasında yer aldı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan Büyükekşi; "Kulüplerin talebi üzerine toplantıya katılıyorum. Karşılıklı değerlendirmelerde bulunacağız. Adaylık için 270’e yakın imza topladık. O konuda sıkıntımız yok." dedi.

ALİ KOÇ VE MECNUN OTYAKMAZ ERKEN AYRILDI

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Kulüpler Birliği toplantısının başlamasından kısa bir süre sonra toplantının yapıldığı ofisten ayrıldı. Vakıf başkanı Ağaoğlu, Ali Koç ve Berna Gözbaşı'nın bir toplantıya gitmek için, Mecnun Otyakmaz'ın ise seyahat planı olduğu için toplantıdan erken ayrıldığını söyledi.

DURSUN ÖZBEK: FUTBOLUMUZU DÜZELTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Galatasaray'da yeni seçilen başkan Dursun Özbek, toplantı sonrası kısa bir açıklamada bulundu:

Sayın Büyükekşi vakfımızı ziyaret etti. Kendisiyle sorunları konuştuk. Daha detaylı açıklamayı kendisi yapacaktır. Cumartesi seçim oldu, yarın mazbatayı alacağız. Bugün toplantıya katıldım ama Sayın Koç'un toplantıdan neden ayrıldığıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Problemlerin büyük kısmı aynen devam ediyor. Pastanın küçülmüş olması ve pandeminin etkisi var. Düzeltmek için el birliğiyle çalışacağız.

AHMET AĞAOĞLU: VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantıya katılan TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti ve şunları söyledi:

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Sonuca bağlı bir toplantı değildi. Toplantıya katılan başkanlarımızdan Sayın Ali Koç ve Berna başkanımız bir toplantıya katılacakları için, Mecnun başkan da seyahati olduğu için erken ayrıldı. Spekülasyon yapılmamasını rica ediyoruz. Süper Lig kulüpleri olarak TFF başkan adayı Sayıon Mehmet Büyükekşi ile toplantı yaptık. Kendilerini mevcut durumla ilgili bilgilendirdik ve neler yapabileceğini konuştuk. Kendisi Türk futboluna uzak değil. Gaziantepspor başkanıylan benzer sorunları bizlerle birlikte yaşayan ve çözüm üretmeye çalışan bir futbol adamı. 3 ana konu öne çıktı bugünkü toplantıda. Naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması, yabancı kuralı kararınınb bir an önce verilmesi ve transfer harcama limitlerinin acilen belirlenmesi ve revize edilecekse bunun da açıklığa kavuşması üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Toplantının neticesi hemen hemen bütün sıkıntılarda fikir birliği içerisinde olduğumuz. Futbol ailesi bir bütün, seçilecek olan federasyon başkanı ile aynı paralelde kulüpler olarak destek olmazsak sağlıklı mesafe alınmadı mümkün değil. Bunun bilincindeyiz. Verimli bir toplantı oldu bizim için. 8+3 yabancı kuralının en az bir sene daha devam etmesini talep ediyorduk. 14 yabancıyla mı yola çıkacağız yoksa 12 yabancıya mı ineceğiz? Bunu 8-9 aydır mevcut federasyona soruyoruz. Çözülmeyen bir problem olarak bunu Büyükekşi'ye söyledik.

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MEHMET BÜYÜKEKŞİ: KULÜP BAŞKANLARIMIZ BENİ DESTEKLİYOR

TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi ise toplantının ardından şu ifadeleri kullandı:

Ben yaklaşık 1 yıl önce bu masada kulüp başkanı olarak oturuyordum. Çmzümleri beraber hayata geçireceğiz. Birlikte başaracağız. Bir kuş tek kanatla uçamaz. Bir kanat TFF ise bir kanat da kulüplerimiz. Çift kanatlı olmamız gerekiyor. Amatörden başlayarak Süper Lig'e kadar bütün kulüplerimiz bizim için değerli. Hepsinin kendine has sorunları var. Aşağıdan yukarı doğru bir sistem getirebilirsek sorunları çözebiliriz. Yeterli ekonomik sistem uygulamadığımız için aşağıdan yukarı yeni oyuncu yetişmiyor. Yayıncı kuruluş, yabancı kuralı gibi konularda dayatma yapmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Şeffaf, adil ve güvenilir bir yönetim göstereceğiz. Başkanlarım da bana bu konuda destek olacaklar. Ben hiçbir şeyi tek başıma yapamam. Birlik olursak başaramayacağım bir şey yok. İyi işler yapmak için içeride bütün kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Ben her kulübün başkanı olacağım. İnşallah yönetime geldiğimizde duruşumuzu herkese göstereceğiz. En önemli destekçimiz kulüplerimiz olacak. Onlarla el ele vererek sorunları çözeceğiz. Federasyonu iç ve dış denetime açmak istiyoruz, şeffaflıktan yanayız.

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Sosyal medyada yalan yanlış isimler var yönetim listemle ilgili. Şu anda listemiz belli değil, görüşmelerimiz sürüyor. Çarşamba akşamı listemiz belli olur. Güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza almak için çaba göstereceğiz. Bazılarını isteyeceğiz ama onlar kabul etmeyecek belki. Mehmet Sepil'i istemiştim ama Göztepe'de hissesi olduğu için görev alamayacağını söylemiş. Bu şekilde arkadaşlarımızla görüşüp listemizi hazırlayacağız.

Ali Koç sizi destekleyecek mi?

Ali Koç ile görüşmedim. Bilmiyorum, ona sorun. Biz imzalarımızı divana vereceğiz. Ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz.