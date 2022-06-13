Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İstanbul'a gelen Lincoln Henrique için 'Alex' benzetmesi

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Takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a teslim eden Fenerbahçe, ilk transferini Portekiz'den gerçekleştiriyor. Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Takımın başına Jorge Jesus'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk transferine kavuştu. Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu taşıyan uçak saat TSİ 18.20'de İstanbul'a iniş yaptı.

Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından önümüzdeki günlerde de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Sarı lacivertli kulüpten oyuncunun transferine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." denildi.

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3,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekiz basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Santa Clara başkanı İsmail Uzun ile 3,5 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı, 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique'nin ise yılda 700 bin euro kazanacağı belirtildi. Yine aynı haberlere göre Santa Clara, sonraki satıştan %15 pay alacak.

Lincoln Henrique, eşi Adriana Müller ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda

"FENERBAHÇE HARİKA BİR TEKLİF YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

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18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbool oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

ESKİ HOCASINDAN HENRIQUE DEĞERLENDİRMESİ

O dönem Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olan İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Atila Gerin, Lincoln Henrique ile ilgili Spor Arena'ya şu değerlendirmeyi yaptı:

Lincoln iyi oyuncu. Karakteri sağlam. O zamanlar tarzı Alex'e benziyordu. Şutu var, çalımı var, fiziki yapısı kuvvetli. Kanatta da oynayabiliyor. İyi transfer ama büyük takımda neler yapacak hep beraber göreceğiz.