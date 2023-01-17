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Son dakika: Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic! İlhan Palut sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#İlhan Palut#Aleksandar Stanojevic
Son dakika: Konyasporun yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic İlhan Palut sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 17:09

İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzalandı.

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İlhan Palut ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör resmen açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor’umuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.

Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti.

Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.

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Son dakika: Konyasporun yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic İlhan Palut sonrası...

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#Konyaspor#İlhan Palut#Aleksandar Stanojevic

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