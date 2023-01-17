Son dakika: Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut'tan ilk açıklama! Emre Belözoğlu iddiasına yanıt ve yeni hoca sözleri...

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Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. Dün çıkan haberlerin ardından kulüp bugün resmi açıklamayı yaptı:

Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

İLHAN PALUT: ŞOK OLDUK

DHA'ya konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım, fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım'' diye konuştu.

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EMRE BELÖZOĞLU İDDİALARINA YANIT VERDİ

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

''İlhan Palut, EMRE BELÖZOĞLU’na bir şey söyledi, görevden ayrıldı'. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır.''

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor taraftarları, İlhan Palut ile yolların ayrıldığı yönündeki haberlerin çıkmasının ardından yönetime tepki gösterdi. Sosyal medya ’#konyaspor’ başlığı adı altında taraftar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarın yanı sıra yerel medyada çalışan spor yazarları da kararı 'yanlış' olarak nitelendirdi.

RIZA ÇALIMBAY DA GÖNDERİLMİŞTİ

Konyaspor'da 13 Kasım 2018 tarihinde de teknik direktör Rıza Çalımbay'a, 'Şehir uyuşmazlığı var' diyerek görevine son verilmişti. Çalımbay, takımdan ayrıldıktan sonra DHA'ya, ''Ben dün İstanbul'daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da 'Başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var' dediler. Benim başarım ortadadır. Daha önce çalıştırdığım çoğu takımı bulunduğu noktadan alıp, en üst seviyeye getirdim" şeklinde açıklama yapmıştı.

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81 MAÇTA 36 GALİBİYET, 25 BERABERLİK

İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmıştı.

AYKUT KOCAMAN, SERGEN YALÇIN, İSMAİL KARTAL, ARDA TURAN DERKEN YENİ HOCA...

Tecrübeli hocayla yolların ayrılması sonrasında Konyaspor'da gözler takımın emanet edileceği isme çevrilmişti. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın ve Arda Turan gibi isimler konuşulurken, Anadolu Kartalı kısa sürede Palut'un yerini doldurdu.

1.5 YILLIK İMZA

Yeşil-beyazlı yönetim, Palut’un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımını çalıştıran Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı.

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Aleksandar Stanojevic’ın yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.