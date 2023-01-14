Emre Belözoğlu: "İlhan Palut, benden ve Nuri Şahin'den rahatsız"

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Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Türkiye'de oyun felsefesinin değişmesi gerektiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor." dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'la ilgili çarpıcı sözler sarf eden Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız; benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." diye konuştu.

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Emre Belözoğlu, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, son senenin şampiyon takımıyla oynadıklarını belirterek, "Karşımızda son senenin şampiyonu, çok önemli bir takım ile oynadık. Bizim adımıza sonuç itibarıyla üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Oyunun belli bölümlerinde oyuna dahil olduk. Oyunun ikinci yarısında futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu oyuna bağlılıkları ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama futbolda bunlar var. Bizim önümüzde çok daha maçımız var ve bu ligin ilk üçünde kalmayı hedefliyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne Konferans Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek var. Bugün için üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Trabzonspor tebrik ederim" dedi.