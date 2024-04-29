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Son Dakika: Konyaspor'da Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı

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#Konyaspor#Fahrudin Omerovic#Süper Lig
Son Dakika: Konyasporda Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 14:09

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı gol atamadan kaybeden Konyaspor'da, Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

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Yeşil-beyazlı kulüp, Omerovic'le ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Hakan Keleş'in yerine göreve gelen Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 14 lig maçında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 17 puan elde etti. Bu maçlarda 16 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

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#Konyaspor#Fahrudin Omerovic#Süper Lig

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