MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Ayrılık...
GeriFutbol Son Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Ayrılık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Ayrılık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Ayrılık...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı gün Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz takımdan ayrılma kararı aldı.

22
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TRT Spor'un haberine göre Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılma kararı aldı. Taraflar arasında fesih görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Gelen haberlerde Bülent Korkmaz ile yönetim arasında görüş ayrılıkları olduğu ve ayrılma kararının arkasındaki sebebin bu olduğu ifade edildi.

Son Dakika | Konyasporda Bülent Korkmaz depremi Ayrılık...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle