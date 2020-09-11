Son Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Ayrılık...

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TRT Spor'un haberine göre Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılma kararı aldı. Taraflar arasında fesih görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Gelen haberlerde Bülent Korkmaz ile yönetim arasında görüş ayrılıkları olduğu ve ayrılma kararının arkasındaki sebebin bu olduğu ifade edildi.

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