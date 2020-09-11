Son Güncelleme:
Son Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Ayrılık...
Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı gün Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz takımdan ayrılma kararı aldı.
TRT Spor'un haberine göre Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılma kararı aldı. Taraflar arasında fesih görüşmeleri yapıldığı belirtildi.
Gelen haberlerde Bülent Korkmaz ile yönetim arasında görüş ayrılıkları olduğu ve ayrılma kararının arkasındaki sebebin bu olduğu ifade edildi.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle