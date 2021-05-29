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Son Dakika: Kocaelisporlu futbolcuların kutlamasında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı
Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da futbolcuları üstü açık otobüs köprüden geçerken iki futbolcu yaralandı.
Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kutlamalarında talihsiz anlar yaşandı.
A Spor'un haberine göre üstü açık otobüs köprüden geçerken iki futbolcu yaralandı.
Haberde; Bahri Can Avcı'nın otobüsten düştüğü ve Benhur'un da ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. İki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.