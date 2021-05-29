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GeriFutbol Son Dakika: Kocaelisporlu futbolcuların kutlamasında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 01:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kocaelisporlu futbolcuların kutlamasında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı

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Son Dakika: Kocaelisporlu futbolcuların kutlamasında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı

Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da futbolcuları üstü açık otobüs köprüden geçerken iki futbolcu yaralandı.

Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kutlamalarında talihsiz anlar yaşandı.

A Spor'un haberine göre üstü açık otobüs köprüden geçerken iki futbolcu yaralandı.

Haberde; Bahri Can Avcı'nın otobüsten düştüğü ve Benhur'un da ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. İki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

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