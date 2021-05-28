Kocaelispor-Sakaryaspor finaline damga vuran olay! 'Plaka' istediler ama...

Kocaelispor'un Sakatyaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldiği final maçının son bölümlerinde ilginç olaylar yaşandı.

İzmit ekibi, 2. dakikada Musa, 38. dakikada Benhur, 41. dakikada ise Murat Cem'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken 4. gol 88. dakikada geldi.

Bahattin'in rakip ağları havalandırmasıyla birlikte tribündeki taraftarlardan dikkat çeken bir talep geldi.

GOL YEMELERİ İÇİN TEZAHÜRAT

Kocaelispor taraftarları skorun 4-1 olması için kaleci Bayram’a gol yemesi için tezahüratlarda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından da "Bayram gol gol gol!' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Sonucun 41 plakayla eşleşmesi için tezahüratlarda bulunulsa da karşılaşma 4-0 sona erdi.

SAKARYASPORLU OYUNCULAR TOP ÇEVİRDİ

Sakaryasporlu oyuncuların, bu durumu fark etmesi üzerine kendi sahasında top çevirmesi ve gol atmak için girişimde bulunmaması dikkat çekti.

1. LİG'E GERİ DÖNDÜ

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.