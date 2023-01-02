Son dakika: Kırkpınar’da ceza depremi! Başpehlivan Cengizhan Şimşek altın kemerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

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Doping kontrol havuzundaki Şimşek’e yer bildiriminde bulunması için defalarca e-posta gönderildi. Covid döneminde yayla evinde olan sporcu interneti olmadığı için bunları almadı, bildirim de yapmadı. Güreş Federasyonu sporcuya ceza vermeye gerek görmeyince TMOK’un başvurduğu Tahkim Kurulu Şimşek’e 9 Mart’ta 1 yıllık ceza verdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in 1-3 Temmuz’da Edirne’de güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu ortaya çıktı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına karşın 2020 yılında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’e 9 Mart 2022’den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi.

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ÜÇ DÖNEM BİLDİRİM YAPMADI

Buna göre TMOK, 6 Aralık 2019’da Cengizhan Şimşek’e e-posta yoluyla doping kontrol havuzuna alındığını bildirdi. Ancak TMOK’un ulaşamadığı Şimşek 2020 yılında ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayınca TMOK, Güreş Federasyonu’na (TGF) başvurdu. TGF Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihli kararında, TMOK’un sporcuya ulaşma zorunluluğunun olduğu gerekçesiyle Şimşek’e ceza vermedi. TMOK bunun üzerine Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.

‘MÜCBİR SEBEP’ SAVUNMASI

Cengizhan Şimşek Tahkim’e avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada pandemiden korunmak için yayla evine gittiğini, burada telefon ve internet erişimi olmadığı için e-postaları almadığını, telefonla bildirim veya yazılı tebligat yapılmadığını, salgın hastalığın mücbir bir sebep olduğunu, 2016’dan bu yana havuzda yer aldığını ve pandemiye kadar da eksiksiz şekilde düzenli olarak bildirimde bulunduğunu belirtti.

KEMER MUSTAFA TAŞ’IN OLABİLİR

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Tahkim ise yönetmelik gereği sporcuların e-posta adreslerine yapılan bildirimleri resmi tebligat olarak kabul ettiğini, bildirimlerin online yapılması nedeniyle pandeminin yükümlülükleri yerine getirmeye engel olmadığını dile getirerek Cengizhan Şimşek’e, 9 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020’den itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Bu bağlamda 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığının ikinci olan Mustafa Taş’a verilmesi söz konusu.

CENGİZHAN ŞİMŞEK KARARA İTİRAZ ETTİ

Tahkim Kurulu, Cengizhan Şimşek’in 1 Nisan 2020’de üçüncü bir şahsın e-postasından yaptığı yer bildirimini kabul etmedi. Şimşek buna itiraz etti ancak yürütmeyi durdurma kararı almadı.

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CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusu olan Cengizhan Şimşek, 24 Ocak 1996 tarihinde doğdu. Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaya gelen Şimşek, 1.87 boyunda ve 105 kilodur. Güçlü fiziği ve teknik güreşi ile bilinen Cengizhan Şimşek'in başarıları şöyle:

2013 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Orta Boy 1.si

2014 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Büyük Boy 1.si

2015 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy 3.sü

2016 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Büyük Boy 1.si

Antalya Kumluca Güreşleri 1.si

Antalya Muratpaşa Güreşleri 1.si

Antalya Döşemealtı Güreşleri 1.si