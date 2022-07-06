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Eşekle çalışmış! Kırkpınar'da Altın kemeri getiren oyunu...

#Cengizhan Şimşek#Kırkpınar#Supleks
Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek’in, finalde altın kemeri getiren ‘supleks’ adlı oyunu, antrenmanları sırasında eşekle çalıştığı ortaya çıktı.

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek (26), geçen hafta sonu Edirne’de düzenlenen 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin finalinde Mustafa Taş’ı önden arkaya atarak yapılan ‘supleks’ oyunuyla açık düşürüp, altın kemerin sahibi oldu. Müsabakayı kazanan Şimşek, başpehlivan unvanını aldı. Antalya’nın Serik ilçesi Gebiz köyünden olan Şimşek’in, altın kemeri getiren oyuna ise Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Şimşek’in eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek’in, çevresinde ‘Supleks Adam’ olarak da tanındığı öğrenildi.

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HEDEF 3 SENE ÜST ÜSTE

Güreşe 15 yıl önce başlayan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren Şimşek, “Hedefim altın kemerin devamını sürdürebilmek. Allah nasip ederse 3 sene üst üste alıp kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum” diye konuştu.

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Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

‘BABAMA SÖZ VERDİM’

Cengizhan Şimşek, babası Mehmet Şimşek’in kariyerindeki yeri için şunları söyledi: “Eskiden araba yok. Atla, traktörle gidip geliniyormuş. Babam kispet alıyor, idmanlara gidiyor. Dedem de Yörük olduğumuz ve hayvancılıkla uğraştığımız için babamın kispetini hayvanlara bakacak kimse olmadığı için kesiyormuş. 2-3 defa kesmiş ve babam yılmış. Babam Antalya’ya geliyor ve emniyet hayatına atılıyor. Emekli polis. Ondan sonra benim güreş hayatım başladı. Babamın fotoğraflarına bakıp karar verdim. Babama başpehlivan olacağıma söz verdim. O sözümü tuttum. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Maddi manevi desteğini hiç esirgemedi.”

‘GÖÇEBE YAŞIYORUZ’

Şimşek, “Babam, annemi kıl çadırında, yani Yörük çadırında almış. Evleri yokmuş. Ben de Yörük hayatını çok seviyorum. Şu an hâlâ göçebe hayatı yaşıyoruz. O kültürü yaşatıyoruz. Şu anda beni obaya bekliyorlar. Antalya’ya dönünce kemerimi Yörük obamıza götüreceğim” dedi.

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Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

KARİZMATİK BAŞPEHLİVAN

Cengizhan Şimşek, bıyığıyla da ilgi odağı oldu. Şimşek, “Er meydanının karizmatik başpehlivanı” diye anons edildiğini ifade ederek, “Kel Aliço’nun, Koca Yusuf’un Kurtdereli Mehmet pehlivanların böyle imajı varmış. Ben de imaj olsun diye yaptım. Bende hiç bıyık yoktu. Ustalarım bırakmamı önerdi. Dedelerim Yörük, onlarda da Osmanlı bıyığı vardı. Sakalım zaten çıkmıyor. İlk başta bıraktığımda tuhafıma gitti. Sonra uzadıkça baktım güzel ve imaj oldu. Er Meydanı’na çıktığımda da hakemler bıyığımı kesmemi söyledi ama ben kesmedim. Seyirci de çok beğeniyor. Bıyığım Er Meydanı’na renk kattı” dedi.

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ETSİZ YEMEK YEMİYOR

Yazları Sülekler Yaylası’nda yaşayan anne Şerife Şimşek şunları söyledi: “Oğlum giderken ‘Anne kemeri alacağım ve senin boynuna asacağım’ dedi. Çok mutlu ve gururluyum. Çok sıkı hazırlandı. Etini, yumurtasını, koyun yoğurdunu hiç eksik etmezdi. Etsiz yemek yemezdi. Babası onun için ayda 1-2 kuzu keser. Gelecek yıl altın kemer için ben de Kırkpınar güreşlerine gideceğim.”

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#Cengizhan Şimşek#Kırkpınar#Supleks

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