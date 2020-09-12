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GeriFutbol Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı! Lisanslar çıkarılamadı
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İHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı! Lisanslar çıkarılamadı

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Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı! Lisanslar çıkarılamadı
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Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı.

Hollanda'nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu'nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine transfer yasağı geldi. Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro'luk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

Son Dakika | Kayserispora transfer yasağı Lisanslar çıkarılamadı

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